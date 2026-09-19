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Sonipat News: जोहड़ में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत

Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM IST
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year-old boy drowns in poyear-old boy drowns in pondnd
कनीना। सेहलंग में शुक्रवार को खिमज धाम पहाड़ी के पास जोहड़ में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान रितिक पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई है। वह 9वीं में पढ़ता था। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और किशोर को सरकारी अस्पताल कनीना ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस को दिए बयान में मृतक के ताऊ गौरीशंकर ने बताया कि रितिक शुक्रवार को खिमज धाम पहाड़ी के पास जोहड़ की ओर घूमने गया था। जोहड़ के किनारे उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। आसपास खेल रहे बच्चों ने शोर मचाकर लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद तैरना जानने वाले बच्चों ने रितिक को पानी से बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी।
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मृतक के ताऊ गौरीशंकर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर पूरी तरह तसल्ली कर ली है। उनके अनुसार रितिक की मौत जोहड़ के किनारे पैर फिसलने से पानी में डूबने के कारण हुई है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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