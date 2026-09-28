Sonipat News: 30 से एशियन गेम्स में बजेगा कुश्ती का डंका
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:17 AM IST
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सोनीपत। जापान के नागोया में 20वें एशियाई खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता 30 सितंबर से शुरू होगी। चार दिन तक भारतीय पहलवान फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन में पदक के लिए जोर लगाएंगे। कुश्ती के मुकाबले 30 सितंबर से तीन अक्तूबर तक होंगे। भारतीय दल में मजबूत चुनौती पेश करने को तैयार है।
चार दिन, 18 भारवर्गों में पदक की जंग : नागोया में कुश्ती के चार दिनों में पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन के अलग-अलग भारवर्गों के मुकाबले होंगे। भारतीय पहलवानों के कार्यक्रम में खास बात यह है कि हर दिन भारतीय चुनौती देखने को मिलेगी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अनुसार कुश्ती में कुल 258 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं और महिला कुश्ती के मुकाबले प्रतियोगिता के सभी चार दिन होंगे।
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चार दिन, 18 भारवर्गों में पदक की जंग : नागोया में कुश्ती के चार दिनों में पुरुष फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन के अलग-अलग भारवर्गों के मुकाबले होंगे। भारतीय पहलवानों के कार्यक्रम में खास बात यह है कि हर दिन भारतीय चुनौती देखने को मिलेगी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अनुसार कुश्ती में कुल 258 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं और महिला कुश्ती के मुकाबले प्रतियोगिता के सभी चार दिन होंगे।
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