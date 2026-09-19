Sonipat News: नंबरदार महाबीर को दी श्रद्धांजलि
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:26 PM IST
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महेंद्रगढ़। गांव सिसोठ निवासी नंबरदार महाबीर जाखड़ का शुक्रवार रात को बीमारी के चलते निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। शनिवार को गांव सिसोठ के श्मशान घाट में हुए उनके अंतिम संस्कार में हरिराम फोरमेन,पूर्व चीफ कंट्रोलर रामअवतार जाखड,पूर्व सरपंच जसराम,शोताज, मनफूल, ओमप्रकाश, मुकेश चौहान, जोगेंद्र ठेकेदार सहित ग्रामीण अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संवाद
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