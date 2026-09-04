Sonipat News: बार एसोसिएशन चुनाव में प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला

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प्रधान पद के लिए कुसुम खत्री दहिया, मोहिंद्र सैनी और वीरेंद्र त्यागी मैदान में हैं। इससे बार की चौधर के लिए त्रिकोणीय मुकाबला तय है। महासचिव पद पर अनुराग खत्री, निशांत दहिया और रविंद्र कुमार शर्मा के बीच टक्कर होगी। खजांची पद पर अंकित वत्स, मनीष, साहिल राणा, समुंदर दहिया और योगेश सहित पांच उम्मीदवार हैं। वरिष्ठ उप प्रधान पद पर अमित कुमार मलिक और सचिन शर्मा आमने-सामने हैं। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के निर्देशानुसार चुनाव 11 सितंबर को होंगे। रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह दहिया की देखरेख में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई।छह पदों पर निर्विरोध निर्वाचननामांकन प्रक्रिया के बाद छह पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। उप अध्यक्ष (महिला) पद पर रोबिन दहिया निर्विरोध चुनी गईं। जॉइंट सचिव (महिला) पद पर मेघा वर्मा का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। लाइब्रेरी एग्जीक्यूटिव (महिला) पद पर मान्या निर्विरोध चुनी गईं। एग्जीक्यूटिव मेंबर के तीन पदों पर विजय इंदौरा, महक और रोबिन भी निर्विरोध चुने गए हैं। मेघा सिंह ने जॉइंट सचिव (महिला) पद से अपना नाम वापस ले लिया था।