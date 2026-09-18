Sonipat News: खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने पहुंची टीम, कई दुकानदार शटर गिराकर भागे

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टीम ने रामचौक क्षेत्र से घी का सैंपल लिया, जबकि सब्जी मंडी क्षेत्र से पनीर के सैंपल लिए गए। विभाग के अनुसार सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. शैलेंद्र ने बताया कि खुले में पनीर और अन्य खाद्य सामग्री बेचने पर उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। जांच में सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। टीम ने रामचौक क्षेत्र से घी का सैंपल लिया, जबकि सब्जी मंडी क्षेत्र से पनीर के सैंपल लिए गए। विभाग के अनुसार सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी।खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. शैलेंद्र ने बताया कि खुले में पनीर और अन्य खाद्य सामग्री बेचने पर उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। जांच में सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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खरखौदा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने वीरवार को शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. शैलेंद्र के नेतृत्व में टीम ने अलग-अलग स्थानों से घी और पनीर के सैंपल लिए। टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कई दुकानदार शटर गिराकर चले गए।