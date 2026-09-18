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Sonipat News: यूपीआई शुल्क की चर्चा से दुकानदार चिंतित

Fri, 18 Sep 2026 02:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:37 AM IST
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Shopkeepers concerned over talk of UPI charges; 14 villages identified as sensitive.
-ब्रिजकिशोर, चाऊमीन विक्रेता।
सोनीपत। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाए जाने की चर्चा के बीच शहर के दुकानदारों और छोटे कारोबारियों में इसे लेकर असमंजस और चिंता है। शहर के दुकानदारों से बातचीत में सामने आया कि उन्हें अभी इस व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है। शहर के व्यपारियों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के बारे में भी विशेष जानकारी नही है।
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हालांकि केंद्र सरकार ने कहना है कि 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन पर 0.4 एमडीआर लागू होगा, लेकिन यह शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। 2,000 तक के व्यापारी भुगतान और निर्धारित श्रेणी के छोटे व्यापारियों के लेनदेन पर एमडीआर नहीं लगेगा। महीने में 1 लाख से कम आनलाइन लेनदेन करने वाले व्यापारी या दुकानदारों को अतरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सरकार के मुताबिक करीब 96 प्रतिशत व्यापारी लेनदेन इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे।
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यूपीआई के नए शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बाजार में यही सुनने को मिल रहा है कि 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क देना पड़ सकता है। इससे छोटे दुकानदार ज्यादा प्रभावित होंगे। अतिरिक्त शुल्क लगा तो कारोबार प्रभावित होगा।
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-ब्रिजकिशोर, चाऊमीन विक्रेता।
हमें अभी यह पूरी जानकारी नहीं है कि यूपीआई से 2000 रुपये से अधिक का भुगतान करने पर कितना शुल्क लगेगा। यह शुल्क किससे लिया जाएगा। अभी 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर पैसे लगने की बात सुनने में आ रही है। ऐसा होता है तो इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों व ग्राहकों पर ही पड़ेगा।
-छोटू, फालूदा विक्रेता।

-ब्रिजकिशोर, चाऊमीन विक्रेता।

-ब्रिजकिशोर, चाऊमीन विक्रेता।

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