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Sonipat News: पुरुष वर्ग में सोनीपत के तीन खिलाड़ियों का दबदबा

Mon, 28 Sep 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:18 AM IST
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Three players from Sonipat dominate the men's category.
फाेटो: सोनीपत के सेक्टर-4 स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित मिनी मैराथन में हिस्सा लेते प्रतिभागी। - फोटो : Archive
सोनीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत खेल विभाग की ओर से रविवार को सेक्टर-4 स्थित खेल स्टेडियम में चार किलोमीटर की मिनी मैराथन कराई गई। इसमें करीब 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में सोनीपत के खिलाड़ियों ने तीनों स्थान हासिल किए, जबकि महिला वर्ग में करनाल की विजेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
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जिला खेल अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि मिनी मैराथन के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना था। पुरुष वर्ग में कपिल प्रथम, बसंत द्वितीय और नैतिक तृतीय रहे। महिला वर्ग में करनाल की विजेता प्रथम, सोनीपत की भूमि द्वितीय और झज्जर की सोनिया तृतीय रहीं।
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समापन पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय एथलीट सुनील, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजीत, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश शर्मा, अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी सीमा देशवाल, कोच सुनीता, संदीप शर्मा, मनोज कुमार और महाबीर सिंह मौजूद रहे।

फाेटो: सोनीपत के सेक्टर-4 स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित मिनी मैराथन में हिस्सा लेते प्रतिभागी।

फाेटो: सोनीपत के सेक्टर-4 स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित मिनी मैराथन में हिस्सा लेते प्रतिभागी। - फोटो : Archive

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