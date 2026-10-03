Sonipat News: खेतों में जाकर किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए कर रहे जागरूक

विज्ञापन

उपमंडल के 14 गांव येलो जोन में शामिल हैं। इन गांवों में पिछले वर्ष फसल अवशेष जलाने की घटनाएं अधिक हुई थीं। कृषि अधिकारी इन गांवों में धान कटाई पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। बीएओ डॉ. संजीत ने बताया कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से अवशेषों को बारीक काटकर मिट्टी में मिलाकर जैविक खाद बना सकते हैं।इसके अलावा अवशेषों की गांठें बनाकर कारखानों में बेचने से आय बढ़ाई जा सकती है। इन्हें चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने अवशेष जलाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।