Sonipat News: जाट जोशी में बनेगा 50 ई-बसों की क्षमता वाला चार्जिंग स्टेशन

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सोनीपत बस डिपो में शुरुआत में पांच ई-बसें शामिल की गई थीं। इनके लिए मुरथल स्थित प्रशिक्षण केंद्र में चार्जिंग की व्यवस्था की गई थी। यहां तीन चार्जिंग बिंदु बनाए गए थे। इसके बाद डिपो में 10 और ई-बसें शामिल हो गईं, लेकिन चार्जिंग व्यवस्था की क्षमता नहीं बढ़ सकी।इसका असर बसों के संचालन पर पड़ा और वर्तमान में तीन में से केवल एक चार्जिंग बिंदु पर ही बसों को चार्ज किया जा रहा है। क्षमता कम होने के कारण सभी ई-बसों को समय पर चार्ज बड़ी चुनौती है। बसों के नियमित संचालन के लिए कुछ बसों को दिल्ली और पानीपत में भी चार्जिंग के लिए भेजना पड़ रहा है।तीनों चार्जिंग बिंदुओं को सक्रिय करने के लिए परिवहन विभाग ने मुरथल में 12 किलोवाट क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसी दौरान जाट जोशी में नया चार्जिंग केंद्र बनाने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद मुरथल में ट्रांसफार्मर लगाने का काम रोक दिया गया।विभाग से मंजूरी मिलने के बाद जाट जोशी में करीब ढाई एकड़ भूमि पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भूमि की निशानदेही पूरी होने के बाद संबंधित कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू किया। नए केंद्र में करीब 50 ई-बसों को चार्ज करने की व्यवस्था होगी। इससे भविष्य में डिपो में ई-बसों की संख्या बढ़ने पर भी चार्जिंग व्यवस्था पर दबाव कम होगा।सोनीपत बस डिपो में वर्तमान में 15 ई-बसें शामिल हैं। इनका संचालन पांच मार्गों पर किया जा रहा है। इनमें पांच बसें सोनीपत-दिल्ली, पांच सोनीपत-कुंडली सीमा, एक सोनीपत-गन्नौर मंडी, एक सोनीपत-गोहाना और तीन बसें सोनीपत-पानीपत मार्ग पर चल रही हैं।इस माह 10 और नई ई-बसें मिलने की उम्मीद है। इन्हें पांच-पांच बसों की दो खेप में डिपो में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद डिपो में ई-बसों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी। परिवहन विभाग ने सोनीपत डिपो में कुल 50 ई-बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा है। ई-बसों में वातानुकूलन के साथ यात्रियों के लिए मोबाइल फोन चार्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है।वर्तमान में डिपो में 15 ई-बसें विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं। मुरथल में चार्जिंग क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब जाट जोशी में 50 बसों की क्षमता वाला नया चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। अक्तूबर में नई ई-बसें मिलने की उम्मीद है। बसों की चार्जिंग में परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।