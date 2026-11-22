- किराने की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयासखरखौदा। थाना कलां चौक पर चोरों ने एक ही रात में कई दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर तीन दुकानों में छत के रास्ते दाखिल हुए और नकदी व सामान चोरी कर भाग गए। वहीं एक अन्य दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। सुबह दुकानदारों के पहुंचने पर चोरी की वारदात का पता चला।थाना कलां चौक स्थित सतीश बत्रा की दुकान, शिव मेडिकल हाॅल, ओम प्रकाश किराना स्टोर और सुभाष बूट हाउस को निशाना बनाया। चोरों ने तीन दुकानों की छत के रास्ते अंदर प्रवेश किया, जबकि ओम प्रकाश किराना स्टोर का ताला चटकाकर चोरी का प्रयास किया। लेकिन शायद किसी के आने की आहट के चलते वह उसमें चोरी नहीं कर पाए। शिव मेडिकल हाल के संचालक शिवम का कहना है कि सुबह स्टोर खोलने पर अंदर सामान बिखरा मिला। जांच करने पर दुकान से करीब 2.60 लाख रुपये नकद और लगभग दो लाख रुपये की दवाइयां गायब मिलीं। इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। वहीं, सतीश बत्रा की दुकान से करीब 50 से 60 हजार रुपये का सामान चोरी होने की बात सामने आई है। सुभाष बूट हाउस में हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं हो पाया है। ओम प्रकाश किराना स्टोर का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन यहां सामान की चोरी नहीं हुई है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है।