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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। कक्षा में पढ़ाई के साथ अब सोनीपत के विद्यार्थी पहाड़ों की चुनौतियों से रूबरू होकर साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी परिचय देंगे। जिले के 11 पीएमश्री राजकीय विद्यालयों के 110 विद्यार्थियों का दल रविवार को पांच दिवसीय साहसिक एवं प्राकृतिक अध्ययन शिविर में हिस्सा लेने के लिए नैनीताल रवाना हुआ। 23 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस शिविर में विद्यार्थियों को ट्रेकिंग से लेकर रॉक क्लाइम्बिंग और जिप लाइन जैसी रोमांचक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।दल में 72 छात्राएं और 38 छात्र शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए अनुरक्षक शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न साहसिक गतिविधियों के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि वापस लौटने के बाद विद्यार्थी अपने विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ शिविर के अनुभव साझा करेंगे, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इन गतिविधियों से प्रेरित हो सकें।सहायक परियोजना संयोजक एवं नोडल अधिकारी डॉ. अतर सिंह और अमित भनवाला ने रविवार काे बस अड्डे से विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने, सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। छात्राओं की नोडल अधिकारी पीएमश्री राजकीय कन्या विद्यालय से डॉ. कांता हुड्डा और शिविर के नोडल अधिकारी पीएमश्री राजकीय विद्यालय कुंडली से अमित कुमार को बनाया गया है। अनुरक्षक शिक्षकों में आशा, सुदेश, योगिता, कविता, जगमिंद्र सिंह और अशोक दहिया शामिल हैं।मेरिट के आधार पर हुआ विद्यार्थियों का चयनशिविर में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का चयन विद्यालय शिक्षा निदेशालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी खंडों के पीएमश्री विद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को अलग-अलग वर्षों में मनाली, जैसलमेर, पचमढ़ी, केरल, गोवा और दार्जिलिंग जैसे स्थानों पर भी शैक्षणिक एवं साहसिक भ्रमण के लिए भेजा जाता है।रोमांच के साथ खेल और संस्कृति से भी जुड़ेंगेनैनीताल शिविर में विद्यार्थियों के लिए ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, वैली क्रॉसिंग, नौकायन, घुड़सवारी और नाइट हाइक जैसी गतिविधियां रखी गई हैं। इसके अलावा राइफल व पिस्टल शूटिंग, तीरंदाजी और बाधा पार करने जैसी गतिविधियों में भी विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिताओं में दौड़, कूद, एकल खेल और टीम गेम शामिल रहेंगे। वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोकनृत्य, लोकगीत, रागनी, देशभक्ति गीत और लघु नाटक के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।