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- निगरानी के लिए दो टीमें तैनात, दिखे तेंदुए से मिलते जुलते पंजों के निशानसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। बीसवां मील से आगे राई खेलकूद विश्वविद्यालय के निकट तेंदुआ दिखने की सूचना पर वन विभाग ने तलाश अभियान शुरू कराया। जाखौली-सेवली रोड पर विभाग ने दो पिंजरे लगाए हैं। राई खेलकूद स्कूल की ओर से करीब दो घंटे तक ड्रोन उड़ाकर क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।दो दिन पहले एक युवक ने सड़क पर तेंदुआ देखने का दावा किया। उसने इसकी सूचना नजदीकी खेल विश्वविद्यालय और स्कूल प्रबंधन को दी। स्कूल और विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी और कर्मचारी रहते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा अधिकारियों की शिकायत पर वन विभाग ने जांच शुरू की। विभाग की दो टीमें क्षेत्र में निगरानी के लिए लगाई गई हैं।वन विभाग की टीमों ने उस स्थान का निरीक्षण किया, जहां तेंदुआ देखे जाने का दावा किया गया था। जांच के दौरान वहां किसी बड़े वन्यजीव के पंजों के निशान नहीं मिले। आसपास के जंगली क्षेत्र में भी तेंदुए के शिकार करने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग भी सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, किसी खतरे की आशंका को नजरअंदाज न करते हुए निगरानी जारी रखी गई है।धोबी घाट क्षेत्र में दिखाई देती हैं बड़ी बिल्लियांखेल विद्यालय और विश्वविद्यालय की चहारदीवारी के बाहर बने आवासों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने धोबी घाट क्षेत्र में कई बार तीन बड़ी बिल्लियां देखी हैं। बताया जा रहा है एक माह में महिला सहित तीन लोग क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने का दावा कर चुके हैं। हालांकि, इन दावों की पुष्टि के लिए वन विभाग को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। विभाग ने एहतियात के तौर पर दो पिंजरे लगाए हैं और टीमों को निगरानी के निर्देश दिए हैं।अप्रैल में किसान पर हुआ था हमलागांव नांदनौर में ग्रामीण धर्मपाल पर 21 अप्रैल को सुबह खेत में जाने के दौरान हमला किया गया था। यह हमला इतना अचानक था कि धर्मपाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला था। वहीं इससे पहले दिसंबर, 2023 में कुंडली से आगे दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र में हाईवे पर सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई थी।-शिक्षण संस्थान के पास तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली थी। फिलहाल राई क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग एहतियातन तलाश अभियान जारी रखे हुए है। इसके लिए दो पिंजरे लगाए गए हैं।-सुनील, इंस्पेक्टर वाइल्डलाइफ