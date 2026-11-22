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-887 सदस्यों में से 456 ने किया मतदान, रात आठ बजे घोषित हुए परिणाम-उपप्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर भी इसी ग्रुप के प्रत्याशी विजयीसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। हिंदू विद्या सभा एवं धर्मार्थ समिति के चुनाव में स्व. बाबू जयकिशन अग्रवाल ग्रुप ने चारों प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। रविवार को काठ मंडी स्थित हिंदू विद्यापीठ में सुबह से शाम तक मतदान हुआ। राजीव अग्रवाल ने एसके जैन को 107 मतों के अंतर से हराकर दूसरी बार बनें। उपप्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर भी इसी ग्रुप के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की।सोनीपत की करीब 113 साल पुरानी संस्था में प्रधान पद के लिए राजीव अग्रवाल और एसके जैन के बीच सीधा मुकाबला था। राजीव अग्रवाल को 280 मत मिले, जबकि एसके जैन को 173 मत प्राप्त हुए। इस तरह राजीव अग्रवाल ने 107 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव से पहले दोनों ग्रुप के प्रत्याशी सदस्यों से संपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे थे। उपप्रधान पद पर अधिवक्ता राजेश मित्तल ने 102 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं, सचिव पद पर अनुज मित्तल 80 मतों से विजयी रहे। चारों प्रमुख पदों पर एक ही ग्रुप के प्रत्याशियों की जीत से समिति की नई कार्यकारिणी में इस ग्रुप का दबदबा रहेगा।जयकंवार जैन ने 102 मतों से दर्ज की जीतकोषाध्यक्ष पद पर जयकंवार जैन ने संजय वर्मा को 102 मतों से पराजित किया। जयकंवार जैन को 275 मत मिले, जबकि संजय वर्मा के पक्ष में 178 सदस्यों ने मतदान किया। इस तरह कोषाध्यक्ष पद पर भी जयकिशन अग्रवाल ग्रुप ने जीत का सिलसिला कायम रखा।887 में से 456 सदस्यों ने डाले वोटचुनाव अधिकारी एवं पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने बताया कि समिति के कुल 887 सदस्यों में से 456 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चला। इसके बाद मतगणना शुरू की गई और रात करीब आठ बजे परिणाम घोषित किए गए। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।17 सदस्यों की होगी मैनेजिंग कमेटी, कॉलेजों के लिए अलग बॉडी बनेगीचुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही समिति की नई प्रबंधन व्यवस्था के गठन का रास्ता साफ हो गया है। समिति की मैनेजिंग कमेटी में कुल 17 सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा हिंदू ब्वॉयज कॉलेज, हिंदू गर्ल्स कॉलेज और हिंदू बीएड कॉलेज के लिए अलग-अलग प्रबंधन निकाय गठित किए जाएंगे। प्रत्येक कॉलेज की प्रबंधन बॉडी में 11-11 सदस्य होंगे। इस प्रकार तीनों कॉलेजों के लिए कुल 33 सदस्यों का चयन किया जाएगा।