Sonipat News: विश्वविद्यालय की टीमों ने जीत हासिल की

सोनीपत। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हरियाणा खेल विश्वविद्यालय और मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई में खेल गतिविधियां हुईं। कुलपति अशोक कुमार, प्राचार्य दिनेश और कुलसचिव जसविंदर सिंह मौजूद रहे।दोनों संस्थानों के बालक एवं बालिका हॉकी खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। विश्वविद्यालय की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। विजेता टीमों को ट्रॉफी मिली, जबकि उपविजेता खिलाड़ियों को टी-शर्ट देकर प्रोत्साहित किया गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खेल विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। कुलपति अशोक कुमार ने विजेता टीम को सम्मानित किया। उन्होंने खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कुलपति ने कहा कि खेल अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरणा देते हैं। डॉ. जितेंद्र और खेल प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा सहित अन्य शिक्षक व प्रशिक्षक भी उपस्थित थे।