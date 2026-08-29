Sonipat News: कैरम में अंजलि, चेस प्रतियोगिता में पायल अव्वल

विज्ञापन

गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्राओं की कैरम प्रतियोगिता में अंजलि ने प्रथम, नैंसी ने द्वितीय, प्रिया ने तृतीय, चेस प्रतियोगिता में पायल ने प्रथम, रिया ने द्वितीय, निशा ने तृतीय, टेबल टेनिस में अमृता ने प्रथम, सरिता ने द्वितीय, तमन्ना ने तृतीय, बैडमिंटन में अयाना ने प्रथम, अमृता ने द्वितीय, राखी ने तृतीय व वालीबॉल में स्वीटी की टीम विजेता रही।शिक्षकों में चेस प्रतियोगिता में वानी ने प्रथम, कविता ने द्वितीय, सीमा ने तृतीय, कैरम में मीनाक्षी ने प्रथम, नीरज ने द्वितीय, वाणी ने तृतीय, टेबल टेनिस में महक जैन ने प्रथम, रविना ने द्वितीय, नैंसी ने तृतीय, बैडमिंटन में रेखा ने प्रथम, एकता वशिष्ठ ने द्वितीय व कविता सैनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।वहीं शिक्षक पुरुष वर्ग में चेस में रवित कुमार ने प्रथम, संदीप ने द्वितीय, विकास मलिक ने तृतीय, कैरम में देवेंद्र सिंह ने प्रथम, विक्रम ने द्वितीय, संदीप ने तृतीय, टेबल टेनिस में संदीप ने प्रथम, सन्नी हुड्डा ने द्वितीय, सुनील ने तृतीय, बैडमिंटन में विकास मलिक ने प्रथम, रवित कुमार ने द्वितीय, राजेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं में विजेता रही छात्राओं और शिक्षकों को प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान ने सम्मानित किया।