Sonipat News: डेढ़ करोड़ की फैंसी लाइटों की चमक पड़ी फीकी, अंधेरे में सड़कें

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सोनीपत मार्ग पर कई फैंसी लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। दिल्ली मार्ग पर भी कुछ स्थानों पर लाइटें खराब हैं। शाम होते ही इन स्थानों पर सड़क किनारे लगे लाइटों के ढांचे तो नजर आते हैं, लेकिन रोशनी नहीं होने से राहगीरों और वाहन चालकों को अपेक्षित प्रकाश नहीं मिल पा रहा है।फैंसी लाइटें लगाने के समय नगर पालिका की ओर से शहर की सुंदरता बढ़ने और मुख्य मार्गों के बेहतर रोशन होने की बात कही गई थी। अलग-अलग स्थानों पर इनका उद्घाटन भी किया गया था। अब कई लाइटों के खराब होने और समय पर मरम्मत नहीं होने से इनके रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि नए विकास कार्यों के साथ पुरानी व्यवस्थाओं के रखरखाव पर भी नियमित ध्यान दिया जाना चाहिए।नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता हरीश मलिक ने बताया कि दिल्ली मार्ग पर लगी फैंसी लाइटें अभी ठेकेदार ने नगर पालिका को हैंडओवर नहीं की हैं। वहां कुछ काम बाकी है। वहीं सोनीपत-सांपला मार्ग पर एक स्थान पर नगर पालिका की ओर से कराई गई खोदाई के अलावा जन स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से भी एक-एक स्थान पर खोदाई की गई है। इससे फैंसी लाइटों की केबल क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनकी मरम्मत कराकर लाइटें ठीक कराई जाएंगी।