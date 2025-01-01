Sonipat News: विधायक ने चारों गोशालाओं को 97.78 लाख के चेक वितरित किए

विज्ञापन

विधायक की ओर से सिसाना स्थित गोशाला को सबसे अधिक 79 लाख 33 हजार 688 रुपये का अनुदान दिया गया। इसके अलावा धर्मार्थ गोशाला सिसाना को 6 लाख 47 हजार 254 रुपये, श्रीकृष्ण गोसेवा सदन निर्धन को 6 लाख 32 हजार 355 रुपये और श्री बंसी धाम गोशाला सोसाइटी हरसाना कलां को 5 लाख 65 हजार 37 रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे गए। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि गोवंश की सेवा और संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। गोशालाएं बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के साथ उनकी देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में गोशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है, ताकि वहां चारे, पानी और रखरखाव की व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जा सकें। उन्होंने गोशाला संचालकों से अनुदान राशि का सदुपयोग करने और गोवंश की देखभाल में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ने का आह्वान किया।