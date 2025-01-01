Sonipat News: महेंद्रगढ़ रैली की तैयारियों में जुटी जजपा, 14 को सोनीपत आएंगे अजय व दुष्यंत चौटाला

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बैठक में 14 नवंबर को सोनीपत के शहनाई गार्डन में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली स्थापना दिवस रैली का न्योता देंगे।देवेंद्र कादियान, सुमित राणा और जिलाध्यक्ष अशोक सरोहा ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह और महेंद्रगढ़ रैली को सफल बनाने के लिए जिलेभर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं, 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी रैली में रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज कराने का संकल्प लिया। इस दौरान दिनेश चौहान, सियानंद त्यागी, शीलू खासा, रवि दहिया, राजा सहरावत, रमेश गुप्ता, बिजेंद्र आंतिल, दिलबाग सिंह आंतिल, रामचंद्र देशवाल, रिंकू सरोहा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।