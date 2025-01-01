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Sonipat News: दादा कुशाल सिंह दहिया का 351वां बलिदान दिवस 15 को, तैयारियों को लेकर बैठक

Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
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351st Martyrdom Day of Dada Kushal Singh Dahiya on the 15th; meeting held regarding preparations
फोटो : सोनीपत के बढ़खालसा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में बैठक करते दादा कुशाल सिंह दहिया आयोजन समिति - फोटो : Archive
सोनीपत। दादा कुशाल सिंह दहिया का 351वां बलिदान दिवस 15 नवंबर को गांव बढ़खालसा स्थित मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को दादा कुशाल सिंह दहिया आयोजन समिति की ओर से बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर से पहुंचने वाले लोगों के आवागमन, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
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बैठक में कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गईं। खेल, चिकित्सा और अधिवक्ता प्रकोष्ठ सहित विभिन्न विभागों को व्यवस्थाओं से संबंधित दायित्व सौंपे गए। कार्यक्रम संयोजक योगेश ने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया के 351वें बलिदान दिवस को लेकर पूरे हरियाणा में तैयारियां की जा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है।
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समिति के प्रधान वीर सिंह ने कहा कि राई और आसपास के गांवों में बलिदान दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठक में शशि भूषण, महेंद्र दहिया, शामड़ी के प्रधान इंद्रपाल पंवार, ट्री मैन देवेंद्र सूरा सहित आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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