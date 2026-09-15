Sonipat News: छात्राओं ने रैली निकाल दिया पानी बचाने का संदेश
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:03 AM IST
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गोहाना। जलापूर्ति विभाग की ओर से सोमवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अमृत दो योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीआरसी पवन, रामरतन व सतीश कुमार ने छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इसके बाद छात्राओं ने शहर में जल संरक्षण रैली निकाली।
रैली के माध्यम से शहरवासियों को जरूरत के अनुसार पानी भरने के बाद नल बंद करने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से पानी की किल्लत को दूर किया जा सकता है। लोग अक्सर जरूरत का पानी भरने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह जाता है। नल बंद रखकर पानी की बचत की जा सकती है।
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रैली के माध्यम से शहरवासियों को जरूरत के अनुसार पानी भरने के बाद नल बंद करने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से पानी की किल्लत को दूर किया जा सकता है। लोग अक्सर जरूरत का पानी भरने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह जाता है। नल बंद रखकर पानी की बचत की जा सकती है।
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