Sonipat News: शिक्षकों का तिलक लगाकर किया स्वागत

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गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में शनिवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। छात्राओं ने सभी शिक्षकों को तिलक लगाकर व कलावा बांधकर उनका स्वागत किया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक ही उनका सच्चा मार्गदर्शक होता है। उन्होंने छात्राओं को अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपप्राचार्य सतीश कुमार, शमशेर भंडेरी, डॉक्टर जयंती, डॉक्टर एकता, मिस मंजू, अंशिका उपस्थित रहे। संवाद