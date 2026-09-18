Sonipat News: टैक्सी चालक से मारपीट कर छीनी कार
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:25 AM IST
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सोनीपत। बहालगढ़ चौक के पास बुधवार देर रात एक युवक टैक्सी चालक माहरा गांव निवासी सत्यवान से मारपीट कर उनकी कार छीनकर दिल्ली की ओर भाग गया। वारदात के बाद पीड़ित ने राहगीर के फोन से अपने दोस्त को सूचना दी। कार में लगे जीपीएस के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बहालगढ़ थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
बहालगढ़ से कुछ आगे जाने के बाद युवक ने कार रुकवा ली। आरोप है कि कार रुकते ही उसने सत्यवान से मारपीट शुरू कर दी और लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह कार लेकर दिल्ली की ओर फरार हो गया। थाना प्रभारी संजय ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जीपीएस के माध्यम से कार की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और आरोपी की तलाश जारी है।
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बहालगढ़ से कुछ आगे जाने के बाद युवक ने कार रुकवा ली। आरोप है कि कार रुकते ही उसने सत्यवान से मारपीट शुरू कर दी और लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह कार लेकर दिल्ली की ओर फरार हो गया। थाना प्रभारी संजय ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जीपीएस के माध्यम से कार की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और आरोपी की तलाश जारी है।
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