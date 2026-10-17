फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Tanishka scores 71 runs, Tania takes two wickets; Haryana wins by 50 runs

Sonipat News: तनिष्का के 71 रन और तानिया ने झटके दो विकेट, हरियाणा 50 रन से जीता

Sat, 17 Oct 2026 03:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Tanishka scores 71 runs, Tania takes two wickets; Haryana wins by 50 runs
16jjrp16- झज्जर। तनिष्का शर्मा
झज्जर। महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हरियाणा ने जम्मू-कश्मीर को 50 रन से हराया। बहादुरगढ़ निवासी हरियाणा टीम की कप्तान तनिष्का शर्मा ने 71 रन बनाए, जबकि गांव इस्माइलपुर निवासी तानिया गुज्जर ने दो विकेट हासिल किए।
विज्ञापन

हैदराबाद के एनएफसी ग्राउंड पर जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हरियाणा ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 180 रन बनाए। तनिष्का ने 53 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रन की पारी खेली।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 130 रन ही बना सकी। तानिया ने चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लिए। तनिष्का ने क्षेत्ररक्षण के दौरान दो कैच भी पकड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
पूर्वा सिवाच ने बनाए 20 रन, दिल्ली ने 74 रन से जीता मैच
झज्जर। महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी के लीग मुकाबले में दिल्ली ने पांडिचेरी को 74 रन से हराया। हैदराबाद के एनएफसी ग्राउंड पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 184 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए पांडिचेरी की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 110 रन ही बना सकी। गांव पहाड़ीपुर निवासी दिल्ली टीम की कप्तान पूर्वा सिवाच ने 17 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 20 रन बनाए। उन्होंने क्षेत्ररक्षण के दौरान दो खिलाड़ियों को रन आउट करने में भी योगदान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed