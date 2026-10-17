Sonipat News: युवक ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की

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पंचकूला के बरवाला निवासी 26 वर्षीय नीतीश और मुरथल निवासी युवती करीब चार-पांच साल से एक-दूसरे के परिचित हैं। दोनों की मुलाकात पंचकूला में पढ़ाई के दौरान हुई थी। युवती फिलहाल सोनीपत के कन्या कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रही है। दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी थे लेकिन शादी में आ रही अड़चन के कारण तनाव बना था।शुक्रवार सुबह नीतीश अपनी मंगेतर के साथ खरीदारी करने सोनीपत आया था। इसके बाद दोनों सुबह करीब साढ़े नौ बजे गीता भवन के पास स्थित एक होटल में पहुंचे और कमरा ले लिया। कमरे में शादी को लेकर चल रहे विवाद पर दोनों के बीच बहस हुई।इसके बाद युवती नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। इसी दौरान नीतीश ने चुन्नी से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आने पर युवती ने नीतीश को फंदे पर लटका देखा। उसने तत्काल मदद की और युवक को अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार चल रहा है।जांच अधिकारी परविंद्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक और युवती के मंगेतर होने की जानकारी सामने आई है। युवक की हालत गंभीर है। आत्महत्या का प्रयास करने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद