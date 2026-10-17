Sonipat News: वृद्धा अनीता के जेवर ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 17 Oct 2026 03:21 AM IST
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सोनीपत। सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंची वृद्धा अनीता को पीलिया का झाड़ा लगाने की जानकारी लेने के बहाने तीन ठगों ने झांसे में लेकर सोने के बाले और सोने-चांदी की अंगूठियां उतरवा लीं। इसके बाद ठग महिला का पर्स लेकर भाग गए।
महिला को जब मामले का पता लगा तो वह रोने लगी और कुछ देर बाद बेसुध हो गईं। सूचना मिलने पर डायल-112 और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह घटना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे हुई। मंडी के दूसरे गेट के पास एक युवक ने अनीता को रोककर पीलिया के झाड़ा लगाने वाले के बारे में पूछा। अनीता ने उसे जटवाड़ा में झाड़ा लगाने की जानकारी दी।
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उसने वृद्धा से कहा कि उसके बेटे का घर बिगड़ा हुआ है और वह उसे ठीक कर देगा। इसी दौरान दो अन्य युवक भी वहां आ गए और उन्होंने भी महिला को कल्याण का भरोसा दिलाया।
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महिला को जब मामले का पता लगा तो वह रोने लगी और कुछ देर बाद बेसुध हो गईं। सूचना मिलने पर डायल-112 और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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यह घटना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे हुई। मंडी के दूसरे गेट के पास एक युवक ने अनीता को रोककर पीलिया के झाड़ा लगाने वाले के बारे में पूछा। अनीता ने उसे जटवाड़ा में झाड़ा लगाने की जानकारी दी।
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उसने वृद्धा से कहा कि उसके बेटे का घर बिगड़ा हुआ है और वह उसे ठीक कर देगा। इसी दौरान दो अन्य युवक भी वहां आ गए और उन्होंने भी महिला को कल्याण का भरोसा दिलाया।