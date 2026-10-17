Sonipat News: बुधवार को ही खोदे गए थे गड्ढे
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 17 Oct 2026 03:20 AM IST
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गन्नौर (सोनीपत)। शाहपुर तगा स्थित बाबा मोहनदास 108 गोशाला में जिस गड्ढे में डूबने से दो सगे भाइयों की जान गई है वह बुधवार को ही खोदे गए थे। वीरवार को आई बारिश में उनके अंदर पानी भरने से सात वर्षीय सागर और छह वर्षीय कार्तिक की मौत हो गई।
पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। गोशाला में शेड निर्माण के लिए करीब चार फीट व चार फुट चौड़े गड्ढे खोदे गए थे। गड्ढे के आसपास घेराबंदी या सुरक्षा के अन्य इंतजाम नहीं किए गए थे।
बुधवार को खोदे थे गड्ढे, बारिश से भर गया पानी गोशाला परिसर में शेड निर्माण के लिए पिलर लगाने के उद्देश्य से बुधवार को करीब 12 गड्ढे खोदे गए थे। वीरवार को बारिश होने के कारण इसमें पानी भर गया। पानी भरने से निर्माण कार्य भी रोकना पड़ा था। इसके बावजूद गड्ढे के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। इसी दौरान खेलते समय दोनों बच्चे गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।
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पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। गोशाला में शेड निर्माण के लिए करीब चार फीट व चार फुट चौड़े गड्ढे खोदे गए थे। गड्ढे के आसपास घेराबंदी या सुरक्षा के अन्य इंतजाम नहीं किए गए थे।
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बुधवार को खोदे थे गड्ढे, बारिश से भर गया पानी गोशाला परिसर में शेड निर्माण के लिए पिलर लगाने के उद्देश्य से बुधवार को करीब 12 गड्ढे खोदे गए थे। वीरवार को बारिश होने के कारण इसमें पानी भर गया। पानी भरने से निर्माण कार्य भी रोकना पड़ा था। इसके बावजूद गड्ढे के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। इसी दौरान खेलते समय दोनों बच्चे गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।
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