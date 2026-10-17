Sonipat News: बुधवार को ही खोदे गए थे गड्ढे

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पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। गोशाला में शेड निर्माण के लिए करीब चार फीट व चार फुट चौड़े गड्ढे खोदे गए थे। गड्ढे के आसपास घेराबंदी या सुरक्षा के अन्य इंतजाम नहीं किए गए थे।बुधवार को खोदे थे गड्ढे, बारिश से भर गया पानी गोशाला परिसर में शेड निर्माण के लिए पिलर लगाने के उद्देश्य से बुधवार को करीब 12 गड्ढे खोदे गए थे। वीरवार को बारिश होने के कारण इसमें पानी भर गया। पानी भरने से निर्माण कार्य भी रोकना पड़ा था। इसके बावजूद गड्ढे के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। इसी दौरान खेलते समय दोनों बच्चे गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।