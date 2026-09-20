Sonipat News: रंगोली, पेंटिंग और भाषण स्पर्धा में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की ओर से तैयार किए गए चित्र और अन्य रचनात्मक कार्य प्रदर्शित किए गए। प्रधानाचार्य ज्योति ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही उनमें सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है।मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष (एससी) शमशेर सिंह तूफान ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उप सरपंच गीतेश राजपूत चौहान, एसएमसी अध्यक्ष टेकचंद, राजकीय महाविद्यालय जाखौली की प्राचार्य किरण चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता हुकम चंद, एबीआरसी संजय कुमार और गणित प्रवक्ता संजय कुमार मौजूद रहे।मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष (एससी) शमशेर सिंह तूफान ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उप सरपंच गीतेश राजपूत चौहान, एसएमसी अध्यक्ष टेकचंद, राजकीय महाविद्यालय जाखौली की प्राचार्य किरण चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता हुकम चंद, एबीआरसी संजय कुमार और गणित प्रवक्ता संजय कुमार मौजूद रहे।