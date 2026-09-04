Sonipat News: विद्यार्थियों ने फोड़ी दही हांडी

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गोहाना। सरगथल गांव में स्थित एसबीएस पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने ऊंचाई पर बांधी हुई मटकी को फोड़कर जन्माष्टमी मनाई। स्कूल प्रबंधक सहीराम ने बताया कि भगवान कृष्ण को माखनचोर कहा जाता है। उनकी बाल लीलाओं का मंचन करने के लिए स्कूल में हांडी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने एक दूसरे के कांधे पर चढ़कर दही हांडी फोड़ी। संवाद

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