फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   State-level competitions will now be held in Sonipat from September 8 to 10.

Sonipat News: सोनीपत में अब 8 से 10 सितंबर तक होंगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

Fri, 04 Sep 2026 06:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 04 Sep 2026 06:16 PM IST
विज्ञापन
State-level competitions will now be held in Sonipat from September 8 to 10.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


सोनीपत। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने 59वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2026-27 के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब खिलाड़ियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मैदान में उतरना होगा। यह बदलाव जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुरोध और अन्य प्रतियोगिताओं की तारीखों में टकराव के कारण किया गया है।
निदेशालय ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके बाद संबंधित जिलों को नई तिथियों के अनुसार तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। सोनीपत में अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग के लड़कों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता अब 8 से 10 सितंबर तक होगी। इसी अवधि में इन तीनों आयु वर्गों के लड़कों की कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी। कुश्ती प्रतियोगिता में फ्रीस्टाइल एवं ग्रीको रोमन शैलियां शामिल होंगी।
विज्ञापन

पहले सोनीपत में इन मुकाबलों के लिए 5 से 7 सितंबर की तारीख निर्धारित थी। तारीख बदलने से खिलाड़ियों, टीमों और स्कूलों को व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त समय मिला है। संबंधित अधिकारियों को आयोजन की तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

संशोधित कार्यक्रम का असर प्रदेश के अन्य जिलों में होने वाली प्रतियोगिताओं पर भी पड़ा है। गुरुग्राम में अंडर-14, 17 और 19 लड़कों की क्रिकेट व टेनिस प्रतियोगिता अब 8 से 10 सितंबर तक होगी, जो पहले 5 से 7 सितंबर पर निर्धारित थी। यमुनानगर में लड़कों की अंडर-14, 17 और 19 भारोत्तोलन प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसके लिए पहले 11 से 13 सितंबर की तारीख तय की गई थी। झज्जर में अंडर-14, 17 और 19 लड़कों की तैराकी प्रतियोगिता अब 8 से 10 अक्तूबर तक होगी। यह प्रतियोगिता पहले 11 से 13 सितंबर तक प्रस्तावित थी।

इंसेट
केवल प्रतियोगिताओं की तिथियों में संशोधन : शिक्षा निदेशालय
शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि केवल प्रतियोगिताओं की तिथियों में संशोधन हुआ है। आयोजन से संबंधित पहले जारी किए गए अन्य दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे। प्रतियोगिताएं पूर्व निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कराई जाएंगी। संशोधित कार्यक्रम की सूचना जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed