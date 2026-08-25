Sonipat News: महिला कॉलेज में खेल सप्ताह का आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 25 Aug 2026 06:57 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में मंगलवार को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत कॉलेज में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित किया।
उन्होंने बताया कि बैडमिंटन व जिम गतिविधियां शिक्षिका रीना, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम वाणी चौधरी व स्वीटी, टेबल टेनिस व थ्रोबॉल अंकुश, वॉलीबाॅल व थ्रोबॉल सन्नी हुड्डा की देखरेख में गतिविधियां करवाई गई। उन्होंने कहा कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेल एवं फिटनेस के लिए भी प्रेरित किया गया। खेलों से उनमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
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गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में मंगलवार को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत कॉलेज में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित किया।
उन्होंने बताया कि बैडमिंटन व जिम गतिविधियां शिक्षिका रीना, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम वाणी चौधरी व स्वीटी, टेबल टेनिस व थ्रोबॉल अंकुश, वॉलीबाॅल व थ्रोबॉल सन्नी हुड्डा की देखरेख में गतिविधियां करवाई गई। उन्होंने कहा कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेल एवं फिटनेस के लिए भी प्रेरित किया गया। खेलों से उनमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
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