फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sports Week Organized at Women's College

Sonipat News: महिला कॉलेज में खेल सप्ताह का आयोजन

Tue, 25 Aug 2026 06:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 25 Aug 2026 06:57 PM IST
विज्ञापन
Sports Week Organized at Women's College
फोटो - राजकीय महिला कॉलेज में शतरंज खेलती हुई छात्राएं। स्रोत - प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गोहाना। राजकीय महिला कॉलेज में मंगलवार को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके तहत कॉलेज में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी सांगवान ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित किया।

उन्होंने बताया कि बैडमिंटन व जिम गतिविधियां शिक्षिका रीना, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम वाणी चौधरी व स्वीटी, टेबल टेनिस व थ्रोबॉल अंकुश, वॉलीबाॅल व थ्रोबॉल सन्नी हुड्डा की देखरेख में गतिविधियां करवाई गई। उन्होंने कहा कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेल एवं फिटनेस के लिए भी प्रेरित किया गया। खेलों से उनमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed