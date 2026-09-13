Sonipat News: पिपली में 35 लाख से बन रही चौपाल की रखी नींव

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विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। गांवों में सामुदायिक भवन और चौपाल जैसी सुविधाएं होने से ग्रामीणों को सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार योजनाएं तैयार कर उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। कार्यक्रम में सरपंच सोनिया गोड, सुनील, मंडल अध्यक्ष नरेश पाराशर, अनिल आदि मौजूद रहे।

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खरखौदा। पिपली गांव में शनिवार को धानक समाज की चौपाल की नींव रखी गई। विधायक पवन खरखौदा ने चौपाल की नींव रखते हुए कहा कि इसका निर्माण करीब 35 लाख रुपये से कराया जाएगा। चौपाल बनने से गांव के लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।