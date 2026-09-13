Sonipat News: घर से 10 वर्षीय बच्चा लापता
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:01 AM IST
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खरखौदा। मंडौरा में किराये के मकान में रहने वाले अरुण कुमार का दस वर्षीय बेटा अंकित उर्फ गोलू लापता हो गया। मूलरूप से बिहार के गया निवासी अरुण वर्तमान में मंडौरा गांव में रहकर एक कंपनी में कार्यरत हैं। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे वह पत्नी के साथ काम पर गए थे। शाम को लौटने पर अंकित घर पर नहीं मिला। पड़ोस के बच्चों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह बिना बताए घर से चला गया था। आसपास और रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
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