Sonipat News: आज 4 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

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सोनीपत। बिजली निगम की ओर से रविवार को 33केवी मिनी सचिवालय बिजलीघर में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 11केवी शास्त्री कॉलोनी, 11केवी मिनी सचिवालय, 11केवी विवेकानंद, 11केवी छोटूराम, 11केवी गोहाना अड्डा, 11केवी प्रगति नगर, 11केवी अशोक विहार और 11केवी गढ़ी ब्राह्मणान फीडर की बिजली बंद रहेगी। संवाद