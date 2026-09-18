Sonipat News: 91.38 लाख रुपये से लगेंगे तीन जगह सौर ऊर्जा संयंत्र

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इस कार्य के तहत मातनहेल तहसील भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। साथ ही, बेरी और बहादुरगढ़ के एसडीएम सिविल कॉम्प्लेक्स में भी ये संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। यह पहल हरियाणा सरकार की सौर ऊर्जा नीति के अनुरूप है।इसका उद्देश्य सरकारी भवनों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठेकेदारों को अंतिम तिथि से पहले अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। कार्य को पूरा करने के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य झज्जर जिले के तीन महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। मातनहेल तहसील भवन में एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बेरी और बहादुरगढ़ स्थित एसडीएम सिविल कॉम्प्लेक्स भी इस योजना का हिस्सा हैं। इन संयंत्रों से इन भवनों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।इससे बिजली गुल होने पर कट नहीं लगेगा बल्कि सौर ऊर्जा के जरिये बिजली चलती रहेगी।यहां बता दें कि हरियाणा सौर ऊर्जा नीति के तहत सभी सरकारी भवनों, जैसे तहसील, एसडीएम कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रशासनिक भवनों और गोदामों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार का उद्देश्य सभी प्रमुख सरकारी भवनों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित बनाना है।सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का कार्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडरिंग के माध्यम से आवंटित किया जाता है। इससे उम्मीद है कि सरकारी बिजली के खर्चे में कटौती होगी। विभाग को फायदा होगा।