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Sonipat News: नागरिक अस्पताल में छह बेड का डायलिसिस सेंटर

Sat, 17 Oct 2026 03:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 17 Oct 2026 03:10 AM IST
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Six-bed dialysis center at the Civil Hospital
नागरिक अस्पताल में डायलिसिस सेंटर शुरू करने को लेकर निरीक्षण करते अधिकारी।
गोहाना। नागरिक अस्पताल में किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए अब डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्हें अब डायलिसिस के लिए दूसरे जिलों के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अस्पताल में छह बेड का डायलिसिस सेंटर बनाया जाएगा जो पात्र मरीजों को निशुल्क सुविधा प्रदान करेगा। हैदराबाद की निजी एजेंसी इस सेंटर को तैयार करेगी।
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उपमंडल में सरकारी और गैर-सरकारी किसी भी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए रोहतक, पानीपत और सोनीपत शहरों का रुख करना पड़ता है। दूसरे जिलों में आने-जाने में मरीजों को काफी परेशानी होती है।
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वहीं, निजी अस्पतालों में डायलिसिस करवाना अधिक महंगा पड़ता है जिसके लिए मरीजों को पांच से 25,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग अब शहर के नागरिक अस्पताल में ही यह सुविधा प्रदान करेगा।
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प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था :
अस्पताल के प्रथम तल पर डायलिसिस सेंटर के लिए स्थान चिह्नित किया गया है। एजेंसी ने सेंटर शुरू करने के लिए सर्वे का काम भी पूरा कर लिया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार डायलिसिस सेंटर हैदराबाद की नैफरो प्लस एजेंसी तैयार करेगी। यह एजेंसी मरीजों की डायलिसिस करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति भी करेगी। डायलिसिस सेंटर में हर समय बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी एजेंसी ही करेगी। इसके लिए अस्पताल परिसर में सेंटर के लिए अलग से जनरेटर रखा जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने पर भी डायलिसिस की सुविधा बहाल रखी जा सकेगी।
मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत :
इस नए डायलिसिस सेंटर से उपमंडल के किडनी मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अब डायलिसिस के लिए दूर के शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। निजी अस्पतालों में लगने वाले भारी खर्च से भी मरीजों को मुक्ति मिलेगी। यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क होने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को विशेष लाभ होगा। यह कदम स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में सहायक होगा।


सेंटर की तैयारी और सुविधाएं :
नागरिक अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस सेंटर जल्द शुरू होगा। इसके लिए सर्वे का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। डायलिसिस सेंटर में कुल छह बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन जल्द ही सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा। इसके बाद यह सेंटर किडनी के मरीजों के लिए सेवाएं देना शुरू कर देगा। - डॉ. दिनेश छिल्लर, एसएमओ, नागरिक अस्पताल, गोहाना।
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