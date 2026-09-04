Sonipat News: सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ भक्ति के आगे स्वयं परमात्मा भी विवश

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समारोह में मुख्य रूप से कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान और उनकी पत्नी मेघा दिवान पहुंचे। आयोजन समिति की ओर से कमल दिवान और मेघा दिवान का मंच पर शाॅल, स्मृति चिह्न व पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। कमल दिवान ने कहा कि संतों और कथावाचकों का आगमन धरा को पावन बना देता है। जया किशोरी के श्रीमुख से नरसी कथा का श्रवण करना पूरे सोनीपत के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भक्त नरसी मेहता का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ भक्ति के आगे स्वयं परमात्मा भी विवश हो जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे धार्मिक व आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी भाईचारे और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं।कथा के दौरान जया किशोरी ने जब नरसी के समर्पण और भगवान श्रीकृष्ण के चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन किया, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। इसके पश्चात भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने झूमते हुए भक्ति का आनंद लिया। अंत में भगवान की भव्य आरती उतारी गई व भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। edit in 150 word with heading