Sonipat News: सफाईकर्मियों ने उल्टी झाड़ू पकड़ कर शहर में किया प्रदर्शन
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:19 AM IST
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गन्नौर। सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल के बीच हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर शहर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगें पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है।
कर्मचारियों ने कहा कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नगरपालिका सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि दो पक्के कर्मचारियों ने बुधवार को ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारी बृहस्पतिवार को काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कर्मचारियों ने कहा कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नगरपालिका सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि दो पक्के कर्मचारियों ने बुधवार को ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारी बृहस्पतिवार को काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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