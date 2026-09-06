Sonipat News: संत रामाकृष्णन ने दिया सद्कर्मों का संदेश

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गन्नौर। गढ़ी केसरी स्थित राधे कृष्ण मंदिर में कंठी माता सेवा समिति ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। शनिवार को कथा के पांचवें दिन श्रद्धालुओं ने भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाया। रमणरेती, गोकुल से पधारे संत रामाकृष्णन महाराज ने अपने भजनों और प्रवचनों से भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का महत्व बताया। कथावाचक बलदेव कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद्भागवत के प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है। कथा श्रवण से मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है।