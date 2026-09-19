Sonipat News: डॉ. रिंपी यादव ने बताई भगवान गणेश की महिमा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:11 AM IST
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कनीना। कनीना मंडी स्थित लाला शिवलाल धर्मशाला में चल रहे गणेशोत्सव में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से धर्मशाला का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरपर्सन डॉ. रिंपी यादव ने कहा कि भगवान गणेश सभी देवी-देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भगवान गणेश की आराधना मनुष्य को सकारात्मक सोच और शुभ कार्यों की प्रेरणा देती है।
कनीना मंडी की मिताली, अंबिका, स्वाति, निर्मल, किरण, मीनू, संतोष, सुमन मित्तल एवं रविता मित्तल ने नगर पालिका चेयरपर्सन डॉ. रिंपी यादव का पटका पहनाकर स्वागत किया।
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कनीना मंडी की मिताली, अंबिका, स्वाति, निर्मल, किरण, मीनू, संतोष, सुमन मित्तल एवं रविता मित्तल ने नगर पालिका चेयरपर्सन डॉ. रिंपी यादव का पटका पहनाकर स्वागत किया।
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