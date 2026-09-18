Sonipat News: प्राचार्य ने शिक्षिका पर लगाया जातिसूचक टिप्पड़ी का आरोप

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प्राचार्य दिलबाग सिंह ने बताया कि शिक्षिका करीब पांच वर्षों से अनुबंध आधार पर स्कूल में कार्यरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका व्यवहार अन्य शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है और वह छात्राओं को भी अनावश्यक रूप से परेशान करती है।वीरवार को कक्षा में देरी से आने पर छात्राओं को डांटने के मामले में वह शिक्षिका को समझाने गए थे। आरोप है कि इस दौरान शिक्षिका ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हंगामे की सूचना मिलने पर अभिभावक और बरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला शांत कराया।शिक्षिका की ओर से पर हमला करने व जातिसूचक शब्द करने की सूचना मिली थी। मामले की जांच के लिए मैं स्वयं स्कूल में गया था। शिक्षिका की डेप्यूटेशन बीईओ कार्यालय में कर दी गई है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है।