Sonipat News: छह घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:46 AM IST
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सोनीपत। बिजली निगम की ओर से रविवार को 11 केवी खारी कुआं, कोट मोहल्ला और कुम्हार गेट फीडर पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खारी कुआं समेत शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
प्रभावित क्षेत्रों में खारी कुआं, जटवाड़ा, राज मोहल्ला, सुंदल मोहल्ला, जाटी तलां, सब्जी मंडी, खिजर कॉलोनी, बिल्ली वाली गली, जमालपुरा, कोट मोहल्ला, गंज बाजार, फैज बाजार, मोहल्ला कलां, ज्ञान नगर, भीम नगर, कल्याण नगर, बत्रा कॉलोनी, छोटी मस्जिद, महावीर कॉलोनी, न्यू महावीर कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती और धोबी वाड़ा शामिल हैं। संवाद
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प्रभावित क्षेत्रों में खारी कुआं, जटवाड़ा, राज मोहल्ला, सुंदल मोहल्ला, जाटी तलां, सब्जी मंडी, खिजर कॉलोनी, बिल्ली वाली गली, जमालपुरा, कोट मोहल्ला, गंज बाजार, फैज बाजार, मोहल्ला कलां, ज्ञान नगर, भीम नगर, कल्याण नगर, बत्रा कॉलोनी, छोटी मस्जिद, महावीर कॉलोनी, न्यू महावीर कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती और धोबी वाड़ा शामिल हैं। संवाद
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