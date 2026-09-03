Sonipat News: आज पांच घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी प्रभावित
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। बिजली निगम की ओर से वीरवार को 11 केवी खारी कुआं, कोट मोहल्ला और कुम्हार गेट फीडर पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान खारी कुआं, जटवाड़ा, राज मोहल्ला, सुंदल मोहल्ला, जाटी तलां, सब्जी मंडी, खिजर कॉलोनी, बिल्ली वाली गली, जमालपुरा, कोट मोहल्ला, गंज बाजार, फैज बाजार, मोहल्ला कलां, ज्ञान नगर, भीम नगर, कल्याण नगर में आपूर्ति बंद रहेगी। संवाद
विज्ञापन