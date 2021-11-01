Sonipat News: यूजी में खाली सीटों के लिए फिर खुला पोर्टल, 15 तक ओपन काउंसिलिंग

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जिले के 23 राजकीय, निजी और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में नए सत्र के लिए 13,500 से अधिक सीटें निर्धारित हैं। नियमित दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सीटें खाली रहने पर महाविद्यालयों ने विद्यार्थियों से संपर्क शुरू कर दिया है। पोर्टल खुलने के साथ कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद फीस जमा नहीं कराने वाले विद्यार्थियों से भी फोन पर संपर्क किया जा रहा है।पीजी की 50 से 55 फीसदी सीटें खालीपीजी कोर्स में दाखिले के लिए ओपन काउंसिलिंग जारी है। विद्यार्थी 12 सितंबर तक दाखिला ले सकते हैं। 6 से 12 सितंबर तक प्रतिदिन 100 रुपये लेट फीस का प्रावधान है। जिले के अधिकतर महाविद्यालयों में पीजी की 50 से 55 प्रतिशत तक सीटें खाली बताई जा रही हैं। सीटें भरने के लिए विद्यार्थियों से संपर्क करने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने यूजी में दाखिले का अंतिम अवसर देते हुए 15 सितंबर तक पोर्टल खोल दिया है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। पहले मेरिट में स्थान पाने के बावजूद दाखिला न लेने वाले विद्यार्थियों से भी संपर्क किया जा रहा है। पीजी में भी ओपन काउंसिलिंग चल रही है।- डॉ. सीमा गर्ग, प्राचार्य, हिंदू महाविद्यालय