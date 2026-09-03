Sonipat News: घर लौट रहे डेयरी संचालक की कार से टक्कर, मौत

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टीडीआई कुंडली निवासी शिव ठक्कर ने बताया कि रोडियो मॉल में उनकी मां के नाम से अमृत डेयरी की दुकान है। दुकान की देखरेख उनके पिता अशोक करते थे। एक सितंबर की रात करीब 10 बजे अशोक दुकान बंद कर स्कूटी से टीडीआई स्थित घर के लिए निकले थे।शिव के अनुसार रास्ते में गलत दिशा से आई कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में अशोक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक मौके से फरार हो गया। परिजन उन्हें इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल, दिल्ली लेकर गए। उपचार के दौरान अशोक की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बेटे की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। संवाद