Sonipat News: सड़क हादसे में घायल युवक की पांच दिन बाद मौत

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खान कॉलोनी निवासी वसीम 28 अगस्त को किसी काम से बाहर जाने के लिए घर से निकले थे। कॉलोनी के सामने सड़क पार करते समय एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके परिजन वसीम को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे थे। यहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। परिजनों ने उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां मंगलवार रात को उनकी मौत हो गई।

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सोनीपत। खान कॉलोनी (स्वतंत्र नगर) के सामने 28 अगस्त को हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर-27 थाना पुलिस ने शव कब्जे में लिया और अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।