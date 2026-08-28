Sonipat News: मंदिर परिसर में लगाए 10 पौधे
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 28 Aug 2026 04:57 PM IST
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गोहाना। सिरसाढ़ गांव में आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने रक्षाबंधन के मौके पर पौधरोपण अभियान चलाया। गांव में हनुमान मंदिर परिसर दस पौधे लगाए। उन्होंने पौधों के पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। संगठन के प्रवक्ता रामनिवास पांचाल ने बताया कि संगठन द्वारा विशेष अवसरों पर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण शुद्ध रहता है। इस अवसर पर सतनारायण लठवाल, कप्तान सिंह, अशोक कुमार, वैभव कुमार आदि उपस्थित थे। संवाद
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गोहाना। सिरसाढ़ गांव में आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने रक्षाबंधन के मौके पर पौधरोपण अभियान चलाया। गांव में हनुमान मंदिर परिसर दस पौधे लगाए। उन्होंने पौधों के पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। संगठन के प्रवक्ता रामनिवास पांचाल ने बताया कि संगठन द्वारा विशेष अवसरों पर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण शुद्ध रहता है। इस अवसर पर सतनारायण लठवाल, कप्तान सिंह, अशोक कुमार, वैभव कुमार आदि उपस्थित थे। संवाद