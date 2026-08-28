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Sonipat News: 29-30 अगस्त को भी खुला रहेगा सीएफसी

Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
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CFC will remain open on August 29-30 as well.
सोनीपत। नगर निगम नागरिकों की सुविधा के लिए 29 और 30 अगस्त को नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) तथा प्रॉपर्टी टैक्स शाखा खुली रखेगा। नागरिक इन दोनों दिनों में अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर बकाया ब्याज पर 75 फीसदी एकमुश्त छूट योजना का लाभ उठा सकेंगे। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि अब तक 13.50 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपना बकाया टैक्स जमा करवाएं। शनिवार और रविवार को भी भुगतान सहित आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
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