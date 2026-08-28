Sonipat News: रक्षाबंधन पर काॅलेज के लिए बस भेंट की

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गन्नौर। जीटी रोड स्थित जैन गर्ल्स कालेज में रक्षाबंधन मनाया गया। छात्राओं ने जैन शिक्षण संस्था के प्रधान आनंद जैन और कालेज प्राचार्य डा. मनोज कुमार को राखी बांधकर स्नेह व सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर आनंद जैन ने छात्राओं की सुविधा और आवागमन को देखते हुए काॅलेज के लिए बस भेंट की। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर संस्थान और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्राचार्य डाॅ. मनोज कुमार ने छात्राओं को बधाई देते हुए मिठाई से मुंह मीठा कराया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक मौजूद रहे। संवाद