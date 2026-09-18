Sonipat News: पिटबुल ने छह माह के बच्चे और बुआ को काटा, हालत गंभीर

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परिवार के अनुसार बुआ बच्चे को गोद में लेकर गली में घूम रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने दोनों पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें कुत्ते से बचाया। निर्मला देवी का आरोप है कि कुत्ते ने बच्चे के चेहरे, पेट और शरीर के कई हिस्सों पर काट लिया। परिजन उसे उपचार के लिए दिल्ली ले गए थे, लेकिन इलाज का खर्च अधिक होने के कारण वापस लेकर आए और फिलहाल पीजीआई रोहतक में उपचार करा रहे हैं।आर्थिक मदद करने से मुकरा कुत्ते का मालिकपरिजनों का कहना है कि घटना के बाद कुत्ते के मालिक ने शुरुआती इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी, लेकिन बाद में उपचार का खर्च उठाने से पीछे हट गए। परिवार ने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता और आगे के उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें गली में कुत्ते के बच्चे पर हमला करने का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है।