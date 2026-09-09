Sonipat News: मौन धारण कर करनाल व कुरुक्षेत्र के सफाईकर्मियों को दी श्रद्धांजलि
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:23 AM IST
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गोहाना। नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को सफाईकर्मियों ने श्रद्धांजलि सभा की। दो मिनट का मौन रखकर करनाल और कुरुक्षेत्र में नौकरी से हटाए जाने के बाद सदमे में जान गंवाने वाले सफाईकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सभा का नेतृत्व नगर पालिका कर्मचारी संघ की गोहाना इकाई के प्रधान प्रेम कुमार ने किया।
उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मई में सरकार के साथ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म कराने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रेम कुमार ने कहा कि मांगें पूरी होने के बाद ही आंदोलन खत्म किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मई में सरकार के साथ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म कराने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रेम कुमार ने कहा कि मांगें पूरी होने के बाद ही आंदोलन खत्म किया जाएगा।
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